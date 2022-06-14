Алексей Терещенко: «Вратари «Колорадо» намного слабее Василевского. «Тампа» может взять верх за счет Андрея»

Алексей Терещенко считает, что может победить «Колорадо» за счет Андрея Василевского.

– Как ты и предсказывал, «Тампа» одолела в полуфинале, хотя и уступила в двух первых матчах серии.

– Вспомни наш разговор перед началом раунда. Я тогда и предполагал, что «Тампе» понадобится какое-то время на раскачку после недельной паузы. Правда, думал, что они за один матч уложатся. Хотя уже и во второй встрече было видно, что «Тампа» в третьем периоде доминировала. И в дальнейшем шанса сопернику не оставила.

– Голкипер «Рейнджерс» , невзирая на поражение в полуфинале, по-прежнему главный претендент на «Везина Трофи»?

– Не знаю. Предполагаю, что Игорю будет сложно бороться с Андреем Василевским. Но вообще три русских вратаря – Шестеркин, Василевский и Бобровский – сейчас лучшие в . Все трое играют на очень высоком уровне и могут в одиночку решить исход любой встречи. Часто выручают.

– Что думаешь о финале Кубка Стэнли, где «Тампа» встретится с ?

– Предсказать сложно, но «Тампа» может вновь взять верх именно за счет Василевского. Все-таки вратари у «Колорадо» совершенно другого уровня. Они намного слабее Андрея. А так команда у «лавин» рабочая, добротная, с хорошими исполнителями. Но такие есть и у «Тампы». А вот вратарь у «молний» значительно сильнее, – сказал трехкратный чемпион мира.