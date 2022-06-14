Зубов стал помощником Ротенберга в СКА (РБК)

стал помощником главного тренера .

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в клубе.

Зубов будет помощником , который возглавил СКА в январе.

Напомним, Зубов занимает пост главного тренера молодежной сборной России. Он руководил национальной командой страны в майских матчах со сборной Беларуси в Туле и на турнире в Санкт-Петербурге.

Зубов уже работал в СКА. С июля 2011 года по октябрь 2015 года он был помощником главного тренера команды. В ноябре 2015 года Зубова назначили главным тренером СКА. Летом 2016 года клуб прекратил сотрудничество с тренером.

Ранее Зубов также работал тренером «Сочи» и рижского «Динамо».