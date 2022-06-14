Агент Кузьменко о переговорах с клубами НХЛ: «Общаемся со многими командами. Пока не могу дать конкретики, это дней через 10»

Агент Андрея Кузьменко рассказал о переговорах, которые ведет с клубами НХЛ.

«Переговоры с «Эдмонтоном» и «Ванкувером»? Мы общаемся со многими командами – на данный момент не могу дать никакой конкретики.

Нет понимания, с каким клубом Андрей заключит контракт? Даже близко. Все в процессе. Через дней десять можно обращаться», – сказал представитель форварда .

Кузьменко определится с клубом в НХЛ в течение 10 дней. На этой неделе будут переговоры с «Эдмонтоном», «Ванкувером» и 2 командами из США