Агент Кузьменко о переговорах с клубами НХЛ: «Общаемся со многими командами. Пока не могу дать конкретики, это дней через 10»

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Агент Андрея Кузьменко рассказал о переговорах, которые ведет с клубами НХЛ. 

«Переговоры с «Эдмонтоном» и «Ванкувером»? Мы общаемся со многими командами – на данный момент не могу дать никакой конкретики.

Нет понимания, с каким клубом Андрей заключит контракт? Даже близко. Все в процессе. Через дней десять можно обращаться», – сказал представитель форварда Дэн Мильштейн

Кузьменко определится с клубом в НХЛ в течение 10 дней. На этой неделе будут переговоры с «Эдмонтоном», «Ванкувером» и 2 командами из США

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