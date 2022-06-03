Ротенберг о Гусеве: «Из НХЛ он привез огромный багаж знаний, которые мы использовали. Ждем его в СКА, ситуация может решиться в любой момент»

высказался о будущем в СКА.

– Каковы шансы, что Гусев останется?

– Гусев – это игрок, который очень многое сделал для нашего клуба. Изначально, когда он переходил в СКА из Ханты-Мансийска, у нас были и другие варианты. Мы тогда вели переговоры с Кугрышевым. После ухода Панарина мы больше рассчитывали именно на Кугрышева. Но в последний момент все сорвалось.

В это же время шел диалог с Гусевым. Он приехал к нам и стал ключевым игроком в нашей системе. Мы с ним много выиграли, он много сделал для СКА. Для нас он больше чем игрок. Он очень сильно помогает своими советами, делится своими знаниями. Из НХЛ он привез огромный багаж знаний, которые мы использовали. Подобный обмен опытом это всегда очень важно.

Также мы общаемся и с другими нашими игроками, которые играли в НХЛ или в других лигах и командах. Мы постоянно изучаем разные методики. У Гусева в этом плане очень серьезный подход. Поэтому мы всегда будем его ждать. Он был лучшим игроком победной для нас Олимпиады в 2018 году, внес огромный вклад в наш Кубок Гагарина-2017.

Он огромный пример для наших молодых игроков. За ним тянутся. Поэтому, конечно, мы ждем его. Мы обсудили уже с ним этот вопрос. Посмотрим. Ситуация может решиться в любой момент, – сказал главный тренер .

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