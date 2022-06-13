Сорокин о запрете на бороду в «Айлендерс»: «Когда бреешься утром, настраиваешься на серьезную работу – дисциплина. Палмиери приходилось два раза в день бриться»

объяснил, почему в «Айлендерс» запрещают носить бороду.

– Вы сейчас с бородой. Как так? Говорят, что ваш генеральный менеджер запрещает носить бороду.

– Так я в России же. В Америке действительно все это запрещено в нашем клубе. Никакой щетины, ты должен быть гладко выбрит.

– Зачем?

– Считается, что утром, когда ты бреешься, ты настраиваешься на серьезную работу. Это дисциплина. У нас в клубе такие правила. Никто их не нарушает, все к этому привыкли.

Речь не только о бороде, но и, например, о внешнем виде.

Как-то после матча я вышел из раздевалки без галстука, не успел надеть. Мне сразу же указали, что так нельзя.

– А что если не соблюдать эти правила? Щетина не может помешать играть в хоккей.

– Сначала предупредят. Потом, может быть, вызовут на беседу. На самом деле я не знаю, что будет, никто до такой стадии не доходил.

Все соблюдают правила. Хотя некоторым непросто. Помните бороду ? Ему вообще приходилось два раза в день бриться, – сказал голкипер .