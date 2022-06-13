Сорокин о запрете на бороду в «Айлендерс»: «Когда бреешься утром, настраиваешься на серьезную работу – дисциплина. Палмиери приходилось два раза в день бриться»

Илья Сорокин объяснил, почему в «Айлендерс» запрещают носить бороду.
– Вы сейчас с бородой. Как так? Говорят, что ваш генеральный менеджер Лу Ламорелло запрещает носить бороду.
– Так я в России же. В Америке действительно все это запрещено в нашем клубе. Никакой щетины, ты должен быть гладко выбрит.
– Зачем?
– Считается, что утром, когда ты бреешься, ты настраиваешься на серьезную работу. Это дисциплина. У нас в клубе такие правила. Никто их не нарушает, все к этому привыкли.
Речь не только о бороде, но и, например, о внешнем виде.
Как-то после матча я вышел из раздевалки без галстука, не успел надеть. Мне сразу же указали, что так нельзя.
– А что если не соблюдать эти правила? Щетина не может помешать играть в хоккей.
– Сначала предупредят. Потом, может быть, вызовут на беседу. На самом деле я не знаю, что будет, никто до такой стадии не доходил.
Все соблюдают правила. Хотя некоторым непросто. Помните бороду Кайла Палмиери? Ему вообще приходилось два раза в день бриться, – сказал голкипер «Айлендерс».