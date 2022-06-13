Габриэль Ландескуг: «Василевский – лучший вратарь в НХЛ. Габаритный, мобильный, спокойный и хорошо читающий игру голкипер»

назвал россиянина Андрея Василевского лучшим голкипером в .

Нападающий высказался о вратаре в преддверии финальной серии Кубка Стэнли против .

«Он габаритный, мобильный, хорошо читает игру. Он показывает себя как спокойной вратарь, совершающий сэйвы, которые нужно делать.

Понятно, что мы играем в Западной конференции, а они в Восточной, поэтому в течение сезона нет возможности часто видеть этого хоккеиста.

Тем не менее, получается посмотреть по телевизору. Так что да – он лучший голкипер в лиге», – заявил капитан «Эвеланш».

В текущем плей-офф Василевский провел 17 матчей, пропуская в среднем 2,27 шайбы и отражая 92,8% бросков.