Габриэль Ландескуг: «Василевский – лучший вратарь в НХЛ. Габаритный, мобильный, спокойный и хорошо читающий игру голкипер»

Габриэль Ландескуг назвал россиянина Андрея Василевского лучшим голкипером в НХЛ.
Нападающий «Колорадо» высказался о вратаре в преддверии финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».
«Он габаритный, мобильный, хорошо читает игру. Он показывает себя как спокойной вратарь, совершающий сэйвы, которые нужно делать.
Понятно, что мы играем в Западной конференции, а они в Восточной, поэтому в течение сезона нет возможности часто видеть этого хоккеиста.
Тем не менее, получается посмотреть по телевизору. Так что да – он лучший голкипер в лиге», – заявил капитан «Эвеланш».
В текущем плей-офф Василевский провел 17 матчей, пропуская в среднем 2,27 шайбы и отражая 92,8% бросков.