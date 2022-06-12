10 из 16 авторов NHL.com считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли

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«Колорадо» считается фаворитом в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

Такое мнение выразили обозреватели официального сайта НХЛ.

10 представителей сайта лиги назвали «Эвеланш» победителем предстоящей финальной серии, в то время как 6 авторов отдали предпочтение команде тренера Джона Купера, вышедшей в третий финал Кубка Стэнли подряд.

Напомним, что «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» (4-0 в серии) в финале Западной конференции, а «Тампа» переиграла «Рейнджерс» (4-2 в серии) в финале Восточной конференции.

Первый матч финала Кубка Стэнли состоится на домашнем льду «Эвс» в ночь со среды на четверг – в 03:00 по московскому времени.

«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли

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