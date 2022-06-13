Игрок «Динамо» Зайцев о легионерах: «Если кто-то из них приедет обратно, с удовольствием пожму руку и поприветствую»

позитивно оценивает возможное возвращение легионеров в состав московского .

– У «Динамо» в прошедшем сезоне был шанс пройти ЦСКА даже после отъезда легионеров?

– Я бы не хотел искать отговорки. Да, можно найти много причин неудачи. Тот же отъезд легионеров сильно повлиял.

Не с точки зрения психологии, потому что у нас не было такого: «Ой, легионеры нас кинули, что же нам делать?» Но в игровом плане, когда за день до матча нам говорят, что двое уехали, а двое слегли… Это перетасовка, по сути, четырех звеньев. Все меняется.

Также нашим сильным качеством было большинство, важной частью которого был уехавший . В выигранной серии с «Северсталью» все это видели.

При этом я не оправдываюсь. Могли зацепиться. Даже в последнем матче с ЦСКА выигрывали 3:0. И сыграй тогда сосредоточеннее, аккуратнее, не пропусти тот гол за пару секунд до конца периода – и кто знает, что было бы… Но удаление ненужное, мое удаление – и уехали на 3:6.

– Если вернется кто-то из легионеров, станет ли проблемой принять их в команде?

– Никаких проблем и вопросов. С тем же Эриком мы переписываемся в соцсетях. Никто не знает, кто им звонил и что им говорили. Никто не знает, какая ситуация у кого была в семье.

Они приняли это решение, и команда их решение приняла. И если кто-то из них приедет обратно в «Динамо», с удовольствием пожму ему руку и поприветствую, – сказал защитник бело-голубых.