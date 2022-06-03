Алексей Сопин: «Динамо» держит деньги в бюджете на легионеров высокого уровня»

Алексей Сопин сообщил, что «Динамо» держит деньги в бюджете на легионеров высокого уровня.

– Есть ли какое-то позитивное движение по легионерам? Другие клубы начали объявлять контракты с иностранцами.

– Мы находимся на постоянной связи с некоторыми иностранцами, общаемся с ними напрямую. Но информация поступает противоречивая.

Многие ребята говорят, что готовы приехать, но предлагают подождать и отложить решение вопроса. Они предлагают договориться на словах, а контракт подписать где-то в июле.

Многие хоккеисты пытаются оттянуть этот момент как можно дальше и посмотреть, как будет развиваться мировая ситуация, связанная со всеми последними событиями. Они не хотят форсировать события. Мы находимся на связи с теми игроками, кто нам нужен, и работу в этом направлении продолжаем.

– Линдберг и О′Делл входят в группу нужных иностранцев?

– Да. Входят.

– Если условный Линдберг даст согласие на заключение контракта, деньги на него найдутся?

– Да. Конечно. Мы держим деньги в бюджете на легионеров высокого уровня, – сказал генеральный менеджер «Динамо».

О′Делл подпишет новый контракт с московским «Динамо» (Metaratings)