Комментатор Магранов о «Тампе»: «Мы наблюдаем за великой командой. Размер этого величия нам придется осознать»

Комментатор Виталий Магранов назвал «Тампу» великой командой.

– «Тампа» третий год подряд доходит до решающих стадий плей-офф. Не может ли это обстоятельство помешать им в финале? Эмоциональная и физическая усталость наверняка успели накопиться за это время.

– Это тот финал, когда «Лайтнинг» не являются фаворитами. В прошлые годы все было иначе: что «Даллас» в 2020 году, что «Монреаль» в 2021 вряд ли могли что-то противопоставить «Тампе» в финале.

Естественно, накладываются не только изменения в составе, но и тот факт, что они уже третий год подряд играют практически без отдыха.

Возьмем даже серию против «Рейнджерс» – «Тампа» проигрывала 0-2, и все могло закончиться плачевно для них. Так что этот плей-офф для команды особенно труден.

Но они все равно продолжают поражать: несмотря на все проблемы, они все равно выходят, играют, находят в себе силы вытаскивать матчи, которые складываются не в их пользу. Мы наблюдаем за великой командой. И размер этого величия нам придется осознать чуть позже.

– В финале у «Тампы», в отличие от серии против «Рейнджерс», есть очевидное преимущество во вратарской позиции. Смогут ли «Эвеланш» что-то противопоставить Василевскому?

– Да, если говорить о том, что «Тампа» имеет хоть какое-то преимущество в этой серии, то оно кроется в позиции голкипера.

Но мне кажется, что «Колорадо» – как раз та команда, которая способна все свои проблемы в обороне или вратарской линии компенсировать атакой. То есть забросить больше, чем пропустить. В «Эвеланш» есть люди, которые могут обеспечить такой результат.

С другой стороны, если брать именно этот сезон, то самой неудобной и неприятной командой для является именно , – сказал комментатор.