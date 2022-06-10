Вячеслав Фетисов: «Кучеров – один из самых грозных игроков плей-офф за последние 10 лет»

Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Тампы» в матче с «Рейнджерс» (3:1, 3-2 в серии).
«Тампа» – очень опытная команда, два года подряд выигравшая Кубок Стэнли. Может повторить успех, которого давно не было. Три победы подряд – это выдающийся результат.
Что касается фаворита на выход в финал, то у обеих команд будет огромное напряжение, у «Рейнджерс» так вообще последний шанс повернуть серию в седьмую игру.
Прогнозировать победителя Кубка Стэнли рано, непонятно, кто выйдет в финал. Но «Колорадо» – очень сильная команда.
Российские игроки «Тампы»? Никита Кучеров является одним из самых грозных игроков плей-офф за последние 10 лет, Василевский играет здорово. Будем желать им удачи в дальнейшем.
Наши ребята задают тон в хоккее. Не так много сегодня видов спорта, которые имеют представителей на международной арене, и те, кто здорово играют, молодцы, держат уровень отечественного спорта. Заставляют говорить о себе постоянно, приятно это осознавать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Наброс Сергачева на 59-й минуте оказался победным – «Тампа» забрала третий матч подряд. «Рейнджерс» – все?