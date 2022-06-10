Вячеслав Фетисов: «Кучеров – один из самых грозных игроков плей-офф за последние 10 лет»

Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Тампы» в матче с «Рейнджерс» (3:1, 3-2 в серии).

– очень опытная команда, два года подряд выигравшая . Может повторить успех, которого давно не было. Три победы подряд – это выдающийся результат.

Что касается фаворита на выход в финал, то у обеих команд будет огромное напряжение, у так вообще последний шанс повернуть серию в седьмую игру.

Прогнозировать победителя Кубка Стэнли рано, непонятно, кто выйдет в финал. Но – очень сильная команда.

Российские игроки «Тампы»? является одним из самых грозных игроков плей-офф за последние 10 лет, Василевский играет здорово. Будем желать им удачи в дальнейшем.

Наши ребята задают тон в хоккее. Не так много сегодня видов спорта, которые имеют представителей на международной арене, и те, кто здорово играют, молодцы, держат уровень отечественного спорта. Заставляют говорить о себе постоянно, приятно это осознавать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Наброс Сергачева на 59-й минуте оказался победным – «Тампа» забрала третий матч подряд. «Рейнджерс» – все?