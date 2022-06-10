Тренер «Колорадо» Беднар надеется, что Кадри сможет вернуться в состав по ходу финала Кубка Стэнли

выразил надежду, что сыграет в финале Кубка Стэнли.

Главный тренер надеется, что Кадри и форвард смогут вернуться на лед по ходу серии финала Кубка Стэнли.

При этом специалист не уточнил, в какой момент серии это может произойти.

Ранее сообщалось, что Кадри вряд ли сыграет в финале после операции на большом пальце. Нападающий травмировал его в результате удара о борт после хита форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна в третьем матче финала Западной конференции.

Беднар сказал, что Кольяно перенес операцию такую же операцию, как Кадри, после того, как рукой заблокировал бросок в четвертой игре против «Ойлерс».