Тренер «Колорадо» Беднар надеется, что Кадри сможет вернуться в состав по ходу финала Кубка Стэнли

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Джаред Беднар выразил надежду, что Назем Кадри сыграет в финале Кубка Стэнли.

Главный тренер «Колорадо» надеется, что Кадри и форвард Эндрю Кольяно смогут вернуться на лед по ходу серии финала Кубка Стэнли.

При этом специалист не уточнил, в какой момент серии это может произойти.

Ранее сообщалось, что Кадри вряд ли сыграет в финале после операции на большом пальце. Нападающий травмировал его в результате удара о борт после хита форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна в третьем матче финала Западной конференции.

Беднар сказал, что Кольяно перенес операцию такую же операцию, как Кадри, после того, как рукой заблокировал бросок в четвертой игре против «Ойлерс».

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