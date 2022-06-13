Первый тренер Кучерова: «Колорадо» – голодная команда, но «Тампа» знает, как останавливать и выигрывать»

Первый тренер Никиты Кучерова дал комментарий перед финалом Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой».
«Понятно, что «Колорадо» не выигрывал Кубок Стэнли, голодная команда.
С одной стороны – это плюс. С другой – той же «Флориде», «Рейнджерс» не хватило этого опыта, который есть у «Тампы».
Третий год подряд – уверенность, умение вести борьбу. Здесь у «Тампы» преимущество.
Да, «Колорадо» в чемпионате получше смотрелся и преимущество своей арены имеет в начале серии. «Тампа» знает, как останавливать и как выигрывать!
Начнется серия – и будет видно. Игра расставит все по местам», – сказал Геннадий Курдин.