Первый тренер Кучерова: «Колорадо» – голодная команда, но «Тампа» знает, как останавливать и выигрывать»

Первый тренер Никиты Кучерова дал комментарий перед финалом Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой».

«Понятно, что «Колорадо» не выигрывал , голодная команда.

С одной стороны – это плюс. С другой – той же «Флориде», «Рейнджерс» не хватило этого опыта, который есть у «Тампы».

Третий год подряд – уверенность, умение вести борьбу. Здесь у «Тампы» преимущество.

Да, в чемпионате получше смотрелся и преимущество своей арены имеет в начале серии. знает, как останавливать и как выигрывать!

Начнется серия – и будет видно. Игра расставит все по местам», – сказал .