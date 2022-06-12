Купер о 3-м финале «Тампы» подряд: «Просто думаешь о значимости этого события. Казалось, это невозможно»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о выходе в третий подряд финал Кубка Стэнли.
«Лайтнинг» удалось обыграть «Рейнджерс» в финале Восточной конференции НХЛ со счетом 4-2.
«Когда ты добиваешься подобного, то просто думаешь о значимости этого события – выхода в третий финал Кубка Стэнли.
Когда я рос, то и близко не был достаточно хорош для того, чтобы выступать в этой лиге. Но когда ты растешь в Канаде, то всегда мечтаешь о том, чтобы твое имя появилось на кубке.
И когда я впервые дошел до финала, сбылась мечта. И можно было только мечтать о том, чтобы выйти в финал во второй раз подряд. Казалось, что сделать это в третий раз невозможно, но и это получилось. Просто задумайтесь.
И нужно отдать должное этим хоккеистам. Я просто смотрю на них и поражаюсь. Я впечатлен. То, чего они добились, впечатляет», – сказал Купер.