Игорь Кравчук: «Василевский – феномен. Он сделал заявку на 2-й подряд приз самому ценному игроку плей-офф»

Игорь Кравчук считает, что Андрей Василевский может стать MVP плей-офф во 2-й раз подряд.
– Как оцените победу «Тампы» в серии с «Рейнджерс»?
– Как абсолютно закономерную. Начав с двух поражений, действующий обладатель Кубка Стэнли не запаниковал и был уверен в итоговом успехе. Включился переключатель – и четыре победы подряд были одержаны на классе, на чемпионской уверенности в своих силах.
– В чем она проявлялась?
– Вратарь Василевский – это феномен. Он уверен в команде, команда уверена в нем. Умение прибавлять в решающих матчах – это свойство самых больших вратарей.
Василевским сделана заявка на то, чтобы второй сезон подряд завоевать приз самому ценному игроку плей-офф. Это серьезнейшее достижение, ведь еще из наших игроков «Конн Смайт Трофи» по разу брали лишь Овечкин и Малкин.
– Ключевой момент серии?
– Трудно его назвать. «Тампа» напоминала трактор, который был готов уверенно ехать по любой дороге, переламывая всех встречных. Понятно, что при счете 0-2 крайне важно было взять игру номер три, наверное, ее и выделю, – сказал двукратный олимпийский чемпион.