Игорь Кравчук: «Василевский – феномен. Он сделал заявку на 2-й подряд приз самому ценному игроку плей-офф»

считает, что может стать MVP плей-офф во 2-й раз подряд.

– Как оцените победу «Тампы» в серии с ?

– Как абсолютно закономерную. Начав с двух поражений, действующий обладатель Кубка Стэнли не запаниковал и был уверен в итоговом успехе. Включился переключатель – и четыре победы подряд были одержаны на классе, на чемпионской уверенности в своих силах.

– В чем она проявлялась?

– Вратарь Василевский – это феномен. Он уверен в команде, команда уверена в нем. Умение прибавлять в решающих матчах – это свойство самых больших вратарей.

Василевским сделана заявка на то, чтобы второй сезон подряд завоевать приз самому ценному игроку плей-офф. Это серьезнейшее достижение, ведь еще из наших игроков «Конн Смайт Трофи» по разу брали лишь Овечкин и Малкин.

– Ключевой момент серии?

– Трудно его назвать. напоминала трактор, который был готов уверенно ехать по любой дороге, переламывая всех встречных. Понятно, что при счете 0-2 крайне важно было взять игру номер три, наверное, ее и выделю, – сказал двукратный олимпийский чемпион.