Кучеров о 3-м подряд финале «Тампы»: «Не так много команд, которым это удавалось. Довольны, но впереди важные матчи»

поделился эмоциями после 3-го подряд выхода «Тампы» в финал Кубка Стэнли.

«Тампа» вышла в финал плей-офф , обыграв «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

– Никита, что для вас значит третий выход в финал подряд?

– Многое. Не так много команд, которым это удавалось. Довольны результатом, но все равно впереди важные матчи.

– Насколько уверенность команды объясняется наличием ветеранов и опыта?

– Скажите попроще?

– Ветераны. Насколько вы уверены в себе, раз уже бывали в такой ситуации?

– Даже не знаю, что сказать. Полагаю, мы уверены в себе, – сказал нападающий «Лайтнинг».

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли в 3-й раз подряд. Это 1-й случай с 1980-х годов – после «Эдмонтона» Гретцки