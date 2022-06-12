Стэмкос о 3-м подряд финале «Тампы»: «Мы еще не достигли цели. Но наша команда – удивительная и особенная. Очень, очень ей горжусь»

поделился эмоциями после 3-го подряд выхода «Тампы» в финал Кубка Стэнли.

вышла в финал плей-офф , обыграв в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

«У нас впереди еще игры. Поэтому будет сложно отвлечься, оглянуться назад и осознать, какая же необыкновенная у нас команда.

Мы еще не достигли цели. Но наша команда – удивительная и особенная.

Каждый игрок – это часть процесса. Нам все равно, каким образом мы выполним свою задачу. И это делает нашу команду такой сплоченной и уникальной. Я ей очень, очень горжусь.

Я был уверен в том, что сегодня мы найдем путь к победе – в основное время или в овертайме, неважно. Мы ее заслужили. И это ощущение было с нами всю игру. Были уверены, что наша воля возьмет верх», – сказал капитан «Тампы».