Кучеров – 30-й игрок в истории НХЛ, набравший 150+ очков в плей-офф за карьеру. Среди россиян – 3-й

Никита Кучеров – 30-й игрок в истории НХЛ, набравший 150+ очков в плей-офф за карьеру.

Форвард «Тампы» отметился голевой передачей на Стивена Стэмкоса в шестом матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (2:1, 4-2).

На его счету стало 150 (51+99) очков в 130 кубковых матчах за карьеру. Кучеров разделил 29-е место в истории со Стэном Микитой (150 в 155).

Среди действующих игроков больше очков только у форвардов «Питтсбурга» Сидни Кросби (201 в 180) и Евгения Малкина (180 в 177).

Среди российских игроков Кучеров занимает 3-е место – после Малкина и Сергея Федорова (176 в 183).

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208). Европейский рекорд удерживает Яри Курри (233 в 200).

У Кучерова пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». Он набрал 7+16 в 17 играх плей-офф