«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли в 3-й раз подряд. Это 1-й случай с 1980-х годов – после «Эдмонтона» Гретцки

вышла в финал Кубка Стэнли в 3-й раз подряд, это 1-й случай с 1980-х годов.

В этом году команда поборется за главный трофей с «Колорадо».

В 2020 и 2021 годах «Лайтнинг» выиграли , обыграв «Даллас» (4-2) и «Монреаль» (4-1) соответственно.

В предыдущий раз в трех финалах подряд играл Уэйна Гретцки, ставшего впоследствии лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

В 1983 году «Ойлерс» уступили «Айлендерс» (0-4), в 1984 году взяли реванш (4-1), а в 1985 году победили «Филадельфию» (4-1).

Последней на сегодня командой, выигрывавшей Кубок Стэнли 3 раза (или более) подряд, были «Айлендерс» (4 раза – с 1980 по 1983 годы).