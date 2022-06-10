Владимир Асеев: «Обсудил с Третьяком ситуацию в ЦСК ВВС. Пока не знаем, где будет играть команда – в ВХЛ или в первенстве ВХЛ-Б»

Владимир Асеев высказался о ситуации в ЦСК ВВС.

«Мне удалось обсудить с Владиславом Александровичем Третьяком ситуацию в самарском клубе. Пока мы не знаем, где будет играть команда – в чемпионате ВХЛ или в первенстве ВХЛ-Б.

Новый гендиректор ЦСК ВВС Юрий Ковтун при поддержке главы региона, специалистов областного министерства спорта и нашего филиала ФХР делает все возможное для спасения клуба.

Он пытается выправить финансовую ситуацию, разобраться с прежними долгами. Надеюсь, общими усилиями нам удастся заявить ЦСК ВВС на сезон-2022/23 в турнир ВХЛ», – сказал руководитель филиала ФХР в Самаре.

Ранее сообщалось, что ВХЛ дала ЦСК ВВС отсрочку для погашения долгов до 1 июля.

ФХР оштрафовала ЦСК ВВС на 250 тысяч рублей за долги по зарплате

Гендиректор ЦСК ВВС: «Планирую поэтапно выводить клуб из кризисной финансовой ситуации. Разработана реальная дорожная карта»