Жамнов о Кузьменко: «Начались микротравмы: утром может кататься, вечером – нет. Можете поднять медицинскую историю, доктора все отправляли в ФХР и СКА»

объяснил, почему не сыграл на Олимпиаде-2022.

– Расскажите нам, что случилось с Кузьменко. Мы так ничего и не понимаем: он улетает с травмой, тут же появляется на всех фотографиях в . И явно это такой «привет» вам.

– Привет мне? Да у меня много было приветов. Я уже как-то спокойно к этому отношусь.

У Кузьменко простая ситуация. Как говорится, у него начались микротравмы. И микротравмы такие, когда с утра он может кататься, вечером он уже не может кататься. Это продолжалось несколько дней.

И когда игроки к тебе подходят и спрашивают: «А так можно?» ты начинаешь задумываться. Правильно? И моя задача как главного тренера была создать нормальный микроклимат в команде, чтобы были все на одной волне, чтобы все полностью отдавались.

А у Кузьменко можете даже поднять медицинскую всю историю. У нас доктора все это уже отправляли и в Федерацию, и в СКА, что на самом деле у него один день травма, на следующий день травмы нет, через день опять травма.

– То есть получается выдумывал какие-то себе истории?

– Просто когда с утра обычно шли нагрузки, вечером были тактические.

– Это все еще и на сборах происходило?

– Конечно. Тактические упражнения, большинство. Но когда игрок не может с утра, а вечером уже может – и это продолжается несколько дней, – сказал главный тренер сборной России.