ФХР представила логотипы команд-участниц турнира в формате «3 на 3». Они названы в честь хоккейных городов России

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ФХР представила логотипы команд-участниц турнира в формате «3 на 3».

Они названы в честь городов России – центров развития хоккея.

В турнире, который будет проходить с 12 по 14 июня, примут участие 16 команд. 

Группа А: Санкт-Петербург, Тула, Челябинск, Тольятти, Ярославль, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург;

Группа В: Москва, Хабаровск, Магнитогорск, Сочи, Нижний Новгород, Омск, Казань, Новокузнецк.

«Россия – огромная держава, и ее сила – в единстве самых разных регионов. Историческое сердце в виде земель Русской Равнины. Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Именно там строятся города и живут люди, которые являются опорой мощи и благополучия нашей страны, творцами ее развития и процветания.

Вот и сила отечественного хоккея опирается на тех, кто беззаветно и неутомимо работает на благо нашего спорта в десятках регионов России. Хоккей любят и развивают везде – от Москвы с Тулой на западе до Красноярска и Хабаровска на востоке, от северного Петербурга до южного Сочи. 

Федерация хоккея России, разрабатывая проект первого в истории чемпионата страны по хоккею «3 на 3», решила именовать команды-участницы в честь главных центров развития нашего спорта. В честь городов, где базируются сильнейшие клубы, чемпионы и призеры страны разных лет.

16 городов, на которые пал выбор, объединены хоккеем – но исторические, экономические, жизненные традиции каждого из них уникальны. Поэтому логотипы и названия команд связаны еще и с делами, с профессиями, которые традиционны для разных регионов страны», – говорится в сообщении федерации. 

Логотипы: официальный сайт ФХР. 

Игроки НХЛ, КХЛ и ВХЛ примут участие в турнире ФХР в формате «3 на 3». Призовой фонд – 5 млн рублей

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