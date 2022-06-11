Киселевич о тренировках: «Я уже в середине мая вышел на лед. Пора готовиться к следующему сезону, чтобы подтверждать свой статус»

Теги ЦСКА КХЛ Богдан Киселевич Андрей Светлаков Хоккей

Богдан Киселевич сообщил, что уже приступил к тренировкам на льду.

– Кто-то уже приступил к тренировкам, кто-то из армейцев все еще отдыхает после сложного сезона. Тебя на лед тянет?

– Я уже в середине мая вышел на лед. Потому что соскучился. Мы с семьей отдохнули в Турции, вернулись в Череповец, и сразу на лед. Меня туда тянет.

Созванивались с Андреем Светлаковым, обсуждали тренировки, вместе к ним приступили, потому что уже пора. Если отдыхать, то только активно, потому что пора готовиться к следующему сезону, чтобы подтверждать свой статус.

Надо мной многие друзья в Череповце смеются: «Куда ты, всего несколько недель прошло». А мне уже хочется кататься, – сказал защитник ЦСКА

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