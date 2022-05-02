Вадим Шипачев: «В Череповце меня предателем называют. Может, я хотел бы всю карьеру в «Северстали» провести, будь в КХЛ равное финансирование, длинные контракты, работал потолок»

Теги Северсталь СКА КХЛ Кубок Гагарина Богдан Киселевич Вадим Шипачев Динамо Даниил Вовченко Владислав Подъяпольский Игорь Гераськин Дмитрий Шугаев потолок зарплат Хоккей

Вадим Шипачев назвал условия, при которых был бы готов играть за «Северсталь» всю карьеру.

– Глядя на нынешний состав «Северстали», вы как череповецкий воспитанник видите в ком-то из ребят молодого себя?

– Вот, например, Даня Вовченко. Мы с ним в сборной пересекались. Парень реально хорошо играет в хоккей.

Перед тем, как он забил свой первый гол за сборную, я ему сказал: «Вовч, ты можешь просто взять и бросить?» Ну, он прислушался (смеется).

Хороший парень, с руками. Подписал контракт еще на два года в Череповце. Наверное, хорошо для развития его карьеры.

Но рано или поздно или «Северстали» придется вкладываться в состав, либо Даниилу искать клуб, чтобы что-то выиграть в своей жизни.

Все хотят выиграть Кубок Гагарина. Может, меня болельщики опять будут ругать, но в Череповце все-таки больше нацелены на развитие молодежи, чем на результат.

– А что, прям ругают? Вы же местный воспитанник, один из самых известных.

– Да и в комментариях пишут разное, и с трибуны доносится. Предателем даже называют порой. Ну какой я предатель? Я всегда говорил и говорю только хорошее о своем родном городе. Когда просят – всегда расписываюсь, фотографируюсь.

Но стоит кому-то одному не уделить внимание, как начинаются обиды. Люди считают меня предателем, потому что я однажды уехал из Череповца и теперь играю против «Северстали».

Но вы дайте мне какую-нибудь перспективу! С точки зрения развития игрока, повторюсь, там все есть. Зарплату тоже всегда вовремя платили. Но когда ты достигаешь какого-то уровня, то хочешь идти дальше, туда, где можешь что-то выиграть. Хотя никогда нет гарантий.

Вон Богдан Киселевич сколько уже играет за ЦСКА? Но стоило на год съездить в НХЛ, как без него выиграли Кубок Гагарина. Все – чемпионы, а он – нет. Только сейчас дождался.

– Карьера хоккеиста штука непредсказуемая.

– Конечно, я о том и говорю. Можно всю жизнь ходить по клубам и не выиграть кубок. Я, может быть, хотел бы всю карьеру провести в «Северстали», если бы в лиге были длинные контракты, работал потолок зарплат и у команд было примерно равное финансирование.

Но у нас не НХЛ. С бюджетом 350 миллионов как у «Северстали» за Кубок Гагарина бороться трудно, а то и невозможно. А ведь раньше разрыв был еще больше.

Вспомните, какая у нас в СКА команда была, когда второй кубок брали? Гусев, Ковальчук, Дацюк…Третье звено Барабанов – Прохоркин – Широков чего только стоит. И возьмите ту же «Северсталь».

Хотя ребята там талантливые. Взять Гераськина или вратарей: что Подъяпольский, что Шугаев. Диму я год назад поддевал, ругался на льду. А в этом сезоне в сборной встретились, посмеялись. Хороший парень. Думаю, вырастет из него классный вратарь. Он габаритный такой, чем-то Васю Кошечкина напоминает, – сказал нападающий московского «Динамо».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные