Вадим Шипачев: «В Череповце меня предателем называют. Может, я хотел бы всю карьеру в «Северстали» провести, будь в КХЛ равное финансирование, длинные контракты, работал потолок»

назвал условия, при которых был бы готов играть за «Северсталь» всю карьеру.

– Глядя на нынешний состав «Северстали», вы как череповецкий воспитанник видите в ком-то из ребят молодого себя?

– Вот, например, . Мы с ним в сборной пересекались. Парень реально хорошо играет в хоккей.

Перед тем, как он забил свой первый гол за сборную, я ему сказал: «Вовч, ты можешь просто взять и бросить?» Ну, он прислушался (смеется).

Хороший парень, с руками. Подписал контракт еще на два года в Череповце. Наверное, хорошо для развития его карьеры.

Но рано или поздно или «Северстали» придется вкладываться в состав, либо Даниилу искать клуб, чтобы что-то выиграть в своей жизни.

Все хотят выиграть Кубок Гагарина. Может, меня болельщики опять будут ругать, но в Череповце все-таки больше нацелены на развитие молодежи, чем на результат.

– А что, прям ругают? Вы же местный воспитанник, один из самых известных.

– Да и в комментариях пишут разное, и с трибуны доносится. Предателем даже называют порой. Ну какой я предатель? Я всегда говорил и говорю только хорошее о своем родном городе. Когда просят – всегда расписываюсь, фотографируюсь.

Но стоит кому-то одному не уделить внимание, как начинаются обиды. Люди считают меня предателем, потому что я однажды уехал из Череповца и теперь играю против «Северстали».

Но вы дайте мне какую-нибудь перспективу! С точки зрения развития игрока, повторюсь, там все есть. Зарплату тоже всегда вовремя платили. Но когда ты достигаешь какого-то уровня, то хочешь идти дальше, туда, где можешь что-то выиграть. Хотя никогда нет гарантий.

Вон Богдан Киселевич сколько уже играет за ЦСКА? Но стоило на год съездить в НХЛ, как без него выиграли Кубок Гагарина. Все – чемпионы, а он – нет. Только сейчас дождался.

– Карьера хоккеиста штука непредсказуемая.

– Конечно, я о том и говорю. Можно всю жизнь ходить по клубам и не выиграть кубок. Я, может быть, хотел бы всю карьеру провести в «Северстали», если бы в лиге были длинные контракты, работал потолок зарплат и у команд было примерно равное финансирование.

Но у нас не НХЛ. С бюджетом 350 миллионов как у за бороться трудно, а то и невозможно. А ведь раньше разрыв был еще больше.

Вспомните, какая у нас в СКА команда была, когда второй кубок брали? Гусев, Ковальчук, Дацюк…Третье звено Барабанов – Прохоркин – Широков чего только стоит. И возьмите ту же «Северсталь».

Хотя ребята там талантливые. Взять Гераськина или вратарей: что Подъяпольский, что Шугаев. Диму я год назад поддевал, ругался на льду. А в этом сезоне в сборной встретились, посмеялись. Хороший парень. Думаю, вырастет из него классный вратарь. Он габаритный такой, чем-то Васю Кошечкина напоминает, – сказал нападающий московского .