Киселевич привез Кубок Гагарина в Череповец: «Мне сейчас ногу отпилят – я все равно буду улыбаться»

Защитник ЦСКА привез Кубок Гагарина в Череповец.

приехал с трофеем в родной город на два дня.

За это время Кубок Гагарина побывал возле городских достопримечательностей и на металлургическом комбинате, его выставляли в СКЗ «Алмаз» и местном Ледовом дворце, где главный трофей появился во время подведения итогов сезона для хоккейной школы «Северсталь».

Также Киселевич принес домой к своим родителям.

«Мне 32 года, занимаюсь с шести лет. Кубок Гагарина – это то, к чему я шел, наверное, последние десять лет.

Кубок – магическая вещь, показатель того, что в течение одного хоккейного сезона ты честно отработал, выложился на сто процентов, а твоя команда завоевала этот кубок.

Мне вам не объяснить, что это для меня значит. Мне сейчас ногу отпилят – я все равно буду улыбаться, потому что я привез в Череповец кубок.

Столько болячек было, столько я терпел. Мечтал, что в Ледовый дворец его отвезу», – сказал Киселевич.

Фото: ХК «Северсталь»