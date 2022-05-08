Якубов о ЦСКА в плей-офф: «Этот сезон был разделен на два. В первых раундах команду вели за собой именно те, кто прошел вторую предезонку»

Тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал о подготовке во время паузы на Олимпиаду.

– Поздравляем со вторым Кубком Гагарина в карьере. В чем его особенность?

– Этот сезон – уникальный. Не только из-за того, что он – олимпийский, но еще и из-за того, что в январе регулярный чемпионат был заранее завершен, и команды стартовали в плей-офф, можно сказать, с чистого листа. Были клубы – например, «Спартак», которые стояли на паузе практически два месяца. По сути, этот сезон был разделен на два, в этом его уникальность.

– Как решали данную проблему в ЦСКА?

– Вторая половина января и первая половина февраля стали для нас временем второй предсезонки. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и президент Игорь Есмантович доверили мне составление плана подготовки, решением клуба на время работы Сергея Викторовича в олимпийской сборной я стал исполняющим обязанности главного тренера.

Сразу скажу, мы с и Владимиром Чебатуркиным благодарны команде за то, как она восприняла предложенные нагрузки. , , , другие наши лидеры, не полетевшие в Пекин, в тренировочной работе были безупречны, являлись примером для команды.

Были дни, когда хоккеисты пахали в двухразовом режиме «лед – земля», ничуть не меньше, чем во время летней предсезонки. Но где-то давали ребятам и продышаться – например, когда ездили в Красногорск играть в хоккей с мячом, провести аэробную подготовку.

Такая работа дала результат. В первых двух раундах команду вели за собой именно те, кто прошел вторую предезонку. А наши олимпийцы после Пекина смогли чуть-чуть перевести дух и планомерно вкатиться в плей-офф, – сказал Якубов.