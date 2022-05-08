Якубов о ЦСКА в плей-офф: «Этот сезон был разделен на два. В первых раундах команду вели за собой именно те, кто прошел вторую предезонку»

Теги ЦСКА Александр Попов Владимир Чебатуркин Сергей Федоров Равиль Якубов КХЛ Кубок Гагарина Богдан Киселевич Евгений Корешков Константин Окулов Хоккей

Тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал о подготовке во время паузы на Олимпиаду. 

– Поздравляем со вторым Кубком Гагарина в карьере. В чем его особенность? 

– Этот сезон – уникальный. Не только из-за того, что он – олимпийский, но еще и из-за того, что в январе регулярный чемпионат КХЛ был заранее завершен, и команды стартовали в плей-офф, можно сказать, с чистого листа. Были клубы – например, «Спартак», которые стояли на паузе практически два месяца. По сути, этот сезон был разделен на два, в этом его уникальность.

– Как решали данную проблему в ЦСКА?

– Вторая половина января и первая половина февраля стали для нас временем второй предсезонки. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и президент Игорь Есмантович доверили мне составление плана подготовки, решением клуба на время работы Сергея Викторовича в олимпийской сборной я стал исполняющим обязанности главного тренера.

Сразу скажу, мы с Евгением Корешковым и Владимиром Чебатуркиным благодарны команде за то, как она восприняла предложенные нагрузки. Александр Попов, Богдан Киселевич, Константин Окулов, другие наши лидеры, не полетевшие в Пекин, в тренировочной работе были безупречны, являлись примером для команды.

Были дни, когда хоккеисты пахали в двухразовом режиме «лед – земля», ничуть не меньше, чем во время летней предсезонки. Но где-то давали ребятам и продышаться – например, когда ездили в Красногорск играть в хоккей с мячом, провести аэробную подготовку.

Такая работа дала результат. В первых двух раундах команду вели за собой именно те, кто прошел вторую предезонку. А наши олимпийцы после Пекина смогли чуть-чуть перевести дух и планомерно вкатиться в плей-офф, – сказал Якубов.

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