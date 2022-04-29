Кожевников о лимите в КХЛ: «Актуально – 3 на команду. Нам нужны легионеры с безупречной репутацией»

считает, что нужны легионеры с безупречной репутацией.

– Ваше отношение к возможному ужесточению лимита на легионеров?

– Учитывая те события, которые происходят в мире, нам нужны легионеры с безупречной репутацией. Я говорю об их отношении даже не к закону, как в случае с Буше, а к профессии.

Вспомните последний плей-офф. Половина легионеров сразу уехала из КХЛ, еще четверть Кубок Гагарина просто завалила, решив побыстрее получить свои деньги и отбыть на родину. Для нас это отличный урок!

По пальцам одной руки могу пересчитать иностранцев, которые в плей-офф реально сражались. Например, для меня стал открытием вратарь Данск. А как бросался даже под безнадежные шайбы защитник СКА Фантенберг.

Считаю, что тех, кто прошел проверку последним плей-офф, нам надо оставлять, они уважают российский хоккей и свою профессию. А с имитаторами типа американца Секстона, который каждый раз валяет дурака в Кубке, надо расставаться.

– То есть каким видите новый лимит?

– На мой взгляд, с учетом всех событий актуально – три легионера на команду, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Неважно, три или пять легионеров будет в КХЛ. Сам лимит – это примитивное решение сложного вопроса