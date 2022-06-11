Галиев о том, хочет ли он играть за «Динамо»: «Провокационные вопросы. Честно, я сам не знаю, что происходит»

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Станислав Галиев высказался о своем статусе в «Динамо». 

Форвард перешел в команду прошлым летом из «Ак Барса», подписав двухлетний контракт.

Этой весной он дал принципиальное согласие на возвращение в Казань.

Недавно генменеджер московского клуба Алексей Сопин заявил, что игрок останется в «Динамо».  

– Правда, что ты не поедешь на первый сбор с «Динамо»? 

– Не знаю, откуда такая информация.

– Объясни свой статус в «Динамо». Я слышал, ты не хочешь играть за них?

– Честно, я сам не знаю, что происходит. Надеюсь, все будет...

– Но ты хочешь играть за «Динамо»?

– Провокационные вопросы задаешь (улыбается). У меня контракт, я буду доволен отыграть свой контракт, – сказал Галиев. 

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