Галиев о том, хочет ли он играть за «Динамо»: «Провокационные вопросы. Честно, я сам не знаю, что происходит»

Станислав Галиев высказался о своем статусе в «Динамо».
Форвард перешел в команду прошлым летом из «Ак Барса», подписав двухлетний контракт.
Этой весной он дал принципиальное согласие на возвращение в Казань.
Недавно генменеджер московского клуба Алексей Сопин заявил, что игрок останется в «Динамо».
– Правда, что ты не поедешь на первый сбор с «Динамо»?
– Не знаю, откуда такая информация.
– Объясни свой статус в «Динамо». Я слышал, ты не хочешь играть за них?
– Честно, я сам не знаю, что происходит. Надеюсь, все будет...
– Но ты хочешь играть за «Динамо»?
– Провокационные вопросы задаешь (улыбается). У меня контракт, я буду доволен отыграть свой контракт, – сказал Галиев.