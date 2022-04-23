Агент Галиева: «Не можем ни с кем вести переговоры, пока «Динамо» не объявит о том, что хочет его отпустить»

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Агент Станислава Галиева прокомментировал об уходе игрока из московского «Динамо».

«Разговоры об уходе Станислава Галиева из московского «Динамо» – это слухи. У игрока действующий контракт.

Мы не можем ни с кем вести переговоры до тех пор, пока «Динамо» не объявит о том, что хочет его отпустить», – заявил Шуми Бабаев.

Ранее появилась информация о возможном возвращении нападающего в «Ак Барс».

В этом сезоне Галиев набрал 42 (25+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (6+0) баллов в 11 играх.

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