Агент Галиева: «Не можем ни с кем вести переговоры, пока «Динамо» не объявит о том, что хочет его отпустить»

Агент Станислава Галиева прокомментировал об уходе игрока из московского «Динамо».

«Разговоры об уходе Станислава Галиева из московского «Динамо» – это слухи. У игрока действующий контракт.

Мы не можем ни с кем вести переговоры до тех пор, пока не объявит о том, что хочет его отпустить», – заявил .

Ранее появилась информация о возможном возвращении нападающего в .

В этом сезоне Галиев набрал 42 (25+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 6 (6+0) баллов в 11 играх.