Иван Бочаров о перезагрузке карьеры: «Не стоит сравнивать наши с Еременко ситуации. Факт в том, что Давыдов – один из лучших тренеров вратарей в России»

назвал одним из лучших тренеров вратарей в России.

– Ты уже встречался с главным тренером Игорем Никитиным?

– После подписания контракта сразу созвонились и обсудили некоторые детали моей подготовки к сезону. Игорь Валерьевич подсказал по расписанию – когда и что будет происходить. Ну и, конечно, я все это время был на связи с тренером вратарей «Локомотива» Рашитом Давыдовым. Даже во время переговоров.

– Ты ведь, наверное, знаком с Давыдовым еще с тех пор, когда он работал в «Динамо»?

– Да, знакомы более 10 лет. Еще в школе играл, когда меня стали подключать к тренировкам взрослой команды, с которой работал Давыдов. Было интересно наблюдать, как тренируются более старшие ребята. Потом не раз пересекались в сборной. Но вот так чтобы отработать с ним весь сезон в клубе КХЛ - это будет впервые.

– В свое время именно Давыдов помог Саше Еременко перезагрузить карьеру, поверить в себя, вновь стать чемпионом и лучшим вратарем . Чем-то эта история напоминает твою нынешнюю ситуацию…

– Думаю, не стоит сравнивать ситуации, в которые попадали я или Саша. У каждого человека в спорте своя судьба. Факт в том, что Давыдов – один из лучших российских тренеров вратарей.

Поэтому готов выполнять все, что он будет требовать от меня. У меня к нему полное доверие, – сказал вратарь ярославского клуба.