Кирилл Капризов: «Люблю старую музыку, Аллу Пугачеву. Пару раз ставил русские хиты в раздевалке «Миннесоты»

рассказал, что любит слушать старую музыку.

– Слушаю все подряд, кроме рока. Люблю, когда играет что-то спокойное, на английском языке. Но больше включаю русскую музыку. Все поп-хиты, которые сейчас в горячей ротации.

А еще люблю старую музыку. Например, Аллу Пугачеву – «Позови меня с собой».

– Вы можете в раздевалке «Миннесоты» поставить Аллу Пугачеву?

– Пару раз ставил русские хиты, когда раньше всех приходил в раздевалку. Но куда это для американцев? Они ничего не понимают из наших слов. «Че это такое?» – сразу спрашивают, – сказал нападающий «Миннесоты».