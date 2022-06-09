Американские букмекеры считают Федорова фаворитом на пост главного тренера «Детройта»

Американские букмекеры принимают ставки на то, кто станет новым тренером «Детройта».

Как сообщает Detroit Free Press, фаворитом является экс-игрок «Ред Уингс» Сергей Федоров.

Одна из букмекерских контор установила коэффициент 3,5 на Федорова. Следом идут (4), Брюс Кэссиди (4,5) и (6).

Другая контора назвала специалистов в том же порядке.

Федоров был признан лучшим тренером сезона в . В своем дебютном сезоне в качестве тренера он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА.

Напомним, в апреле пост главного тренера «Детройта» покинул Джефф Блэшилл.

Федоров и Ларионов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Детройта» по версии The Athletic

Сергей Федоров: «Никаких контактов с «Детройтом» не было. У меня контракт с ЦСКА, другие предложения я не рассматриваю»