Артем Божко: «Ковальчук способен стать лидером команды в КХЛ, даже пропустив сезон. Средний уровень лиги заметно упал»

Артем Божко высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в КХЛ.

– Может ли Ковальчук, пропустив сезон, вернуться в КХЛ?

– Сложно сказать. Все зависит от индивидуальных особенностей организма хоккеиста. Опираясь на опыт подготовки Ковальчука к сезону, на его умение правильно питаться и тренироваться индивидуально, можно сказать, что больших проблем быть не должно. Но пропустить сезон в 25 лет и уже после 35 – разные вещи, все равно это серьезно выбивает из колеи.

Для НХЛ Ковальчук вряд ли бы смог набрать такие кондиции, чтобы заиграть на высоком уровне. Но в КХЛ скорости пониже и звезд в следующем сезоне станет значительно меньше, и средний уровень лиги заметно упал. Поэтому, даже пропустив сезон, Ковальчук способен стать лидером своей команды в КХЛ.

В свое время Виталий Вишневский, будучи возрастным игроком, пропустил два сезона, а потом подписал контракт с «Северсталью» и неплохо смотрелся. Правда, он был защитником, что позволяло ему больше играть за счет опыта и правильного выбора позиции. Ковальчук же играет на фланге, где нужна хорошая скорость. Как стартовая, так и дистанционная. А с этим могут возникнуть сложности.

– Кого может Ковальчук усилить – топ-клуб или команду из второй половины таблицы?

– Это будет зависеть от его желания и амбиций. Если он хочет заработать денег и еще побороться за кубок, то это должна быть топ-команда, которая еще имеет место под потолком зарплат. В первую очередь, на ум приходит , но клуб в межсезонье переехал из Балашихи в Омск и неизвестно, захочет ли Ковальчук туда лететь.

расстался с финской тройкой, и там тоже имеется место под потолком. – как вариант, в Челябинске тоже освободились места из-за неприезда легионеров и есть финансовые возможности.

Если говорить о Западе, то Роман Ротенберг говорил, что в остаются три вакантные позиции для классных опытных игроков, у которых должна учиться молодежь. Поэтому вариант с Ковальчуком можно рассматривать. Тем более он там играл и тот же Ротенберг наверняка знает, как Илью правильно использовать.

Но среди вариантов есть и «Спартак» – это его родной клуб. Если побольше заработать – то топ-клуб, а если красиво закончить – то это «Спартак». Там Ковальчук начинал и было бы красиво закольцевать историю. Понятно, что не даст такой контракт, как условный «Авангард», хотя деньги там все равно есть с учетом ухода нескольких игроков, – сказал комментатор.

Илья Ковальчук: «Карьеру игрока еще не заканчиваю. Надо в форму себя привести, скоро начну тренироваться»