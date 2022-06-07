Равиль Гусманов: «Если Ничушкин сможет выиграть Кубок Стэнли, это станет большим событием для Челябинска. Город живет хоккеем»

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Равиль Гусманов поделился воспоминаниями о работе с Валерием Ничушкиным и Павлом Францоузом.

– Когда Валера Ничушкин еще был «масочником» в «Тракторе», не по годам отличался серьезностью, был целенаправленным молодым человеком. Несмотря на свой талант, ко всему прочему он всегда был трудоспособным игроком. Поэтому совсем неудивительно, что он прогрессирует и преодолевает трудности, которые у него появляются.

Если Ничушкин сможет выиграть Кубок Стэнли, это станет большим событием для Челябинска. У нас город живет хоккеем и будет очень приятно, что еще один воспитанник «Трактора» завоюет этот трофей. Это будет хороший пример для молодых пацанов, даже если НХЛ не разрешит привезти Кубок в Челябинск.

– У Ничушкина еще с тех времен была мечта играть в НХЛ?

– Любому хоккеисту нужно всегда ставить перед собой высокие цели и стремиться к ним. Его партнер по команде Паша Францоуз, когда играл у нас в «Тракторе», тоже целенаправленно хотел выступать в НХЛ. Тогда он отказался от хорошего предложения в Челябинске. Францоуз ставил перед собой цель играть в НХЛ, несмотря на отсутствие гарантий на место в составе, и был готов пробиваться через АХЛ.

– Какое впечатление осталось от работы с Францоузом?

– Паша – очень доброжелательный, коммуникабельный и отзывчивый человек. В команде всегда прислушивался к тому, что ему говорят тренеры, и впитывал в себя всю информацию. Францоуз – очень командный игрок, – сказал бывший тренер «Трактора». 

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