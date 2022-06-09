Новиков о Шипачеве, Радулове, Войнове и Зарипове в «Ак Барсе»: «У Знарка на руках 4 туза. Все предпосылки для достижения результата»

Заслуженный тренер РФ Юрий Новиков оценил селекцию .

– Наверное, [это] самая популярная тема. Шипачев, Радулов, Войнов, плюс, видимо, хранитель традиций Зарипов – у нового тренера «Ак Барса» Знарка на руках четыре туза. Очень интересная партия.

– И победная?

– В хоккее ни один тренер и ни один состав не может гарантировать результат. Но все предпосылки для его достижения у Казани есть.

– Но ведь все эти игроки – ветераны.

– Да, но посмотрите, в каком мире наша КХЛ живет. 41-летний Попов со всем своим букетом болячек – самый ценный хоккеист в плей-офф, который в тандеме с вратарем Федотовым приносит ЦСКА Кубок Гагарина.

У нас очень возрастная лига в плане лидерства. Здесь есть плюсы, но очень много минусов.

Вы посмотрите роскошные полуфиналы плей-офф НХЛ, где град шайб и где многие вопросы решает молодежь. А теперь сравните с суховатой , где 41-летний и очень мною уважаемый Сан Саныч впереди всех даже на одной ноге. Делайте выводы, – сказал Новиков.