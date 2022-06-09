Новиков о Шипачеве, Радулове, Войнове и Зарипове в «Ак Барсе»: «У Знарка на руках 4 туза. Все предпосылки для достижения результата»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Вячеслав Войнов Александр Радулов Юрий Новиков Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Заслуженный тренер РФ Юрий Новиков оценил селекцию «Ак Барса».

– Наверное, [это] самая популярная тема. Шипачев, Радулов, Войнов, плюс, видимо, хранитель традиций Зарипов – у нового тренера «Ак Барса» Знарка на руках четыре туза. Очень интересная партия. 

– И победная?

– В хоккее ни один тренер и ни один состав не может гарантировать результат. Но все предпосылки для его достижения у Казани есть.

– Но ведь все эти игроки – ветераны.

– Да, но посмотрите, в каком мире наша КХЛ живет. 41-летний Попов со всем своим букетом болячек – самый ценный хоккеист в плей-офф, который в тандеме с вратарем Федотовым приносит ЦСКА Кубок Гагарина.

У нас очень возрастная лига в плане лидерства. Здесь есть плюсы, но очень много минусов.

Вы посмотрите роскошные полуфиналы плей-офф НХЛ, где град шайб и где многие вопросы решает молодежь. А теперь сравните с суховатой КХЛ, где 41-летний и очень мною уважаемый Сан Саныч впереди всех даже на одной ноге. Делайте выводы, – сказал Новиков.

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