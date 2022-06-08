Быков о Федорове: «В России рождается новый великий тренер, будем надеяться»

надеется, что станет великим тренером.

– Как вам прошедший сезон ?

– Мне не удавалось полностью проследить за сезоном, но я читал и по возможности следил, конечно. Очень рад за Сергея Федорова, он большой молодец. Мы играли вместе, он мой друг и товарищ.

Рад, что мой родной смог взять . Я знаю, что была непростая серия с «Магниткой», потому что уральцы всегда играют в интересный и динамичный хоккей.

– Можно ли сказать, что Федоров состоялся как тренер?

– Я рад, что он с первого сезона добился такого результата. Я не сторонник сразу давать какие-то лавры и сыпать эпитеты, но он добился победы, и это говорит о том, что он имеет талант руководителя.

У него есть знания, колоссальный опыт, а также ему помогло то, что он был менеджером. Потом уже, когда стал тренером, он создал тренерский штаб со специалистами, которые необходимы были для больших результатов. Важный момент, что он уже изнутри видел, как делается команда, и уважение, которое у него было, передалось игрокам, которые за счет веры в тренера и тренерский штаб дали такой симбиоз.

Будем надеяться, что в России рождается новый великий тренер, – сказал Быков.