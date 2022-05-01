Федоров и Ларионов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Детройта» по версии The Athletic

Федоров и Ларионов – кандидаты на пост главного тренера «Детройта» по версии The Athletic.

Российские специалисты, завоевавшие с «Ред Уингс» 3 Кубка Стэнли в качестве игроков, попали в список потенциальных преемников Джеффа Блэшилла.

«Детройт» решил не продлевать контракт со специалистом после завершения регулярного чемпионата .

Сергей Федоров вчера стал обладателем Кубка Гагарина вместе с , а Игорь Ларионов сегодня возглавил .

«Несмотря на статус члена Зала славы и одного из лучших игроков в истории команды, номер Сергея Федорова до сих пор не выведен клубом из обращения.

Со Стивом Айзерманом (генеральным менеджером «Детройта» – прим. Sports.ru) работают многие его бывшие одноклубники, и возвращение одного из них, только что выигравшего титул, было бы чертовски хорошей следующей главой.

Тренерская философия Ларионова, которую он высказывал в интервью, а также его игровая карьера сделали его популярным среди фанатов – говорится в материале The Athletic.

В статье названы и другие кандидаты – ассистент главного тренера «Айлендерс» Лэйн Ламберт, главный тренер фарм-клуба Бенуа Гру и двукратный чемпион мира со сборной Швеции Рикард Гренборг.