Федоров и Ларионов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Детройта» по версии The Athletic

Федоров и Ларионов – кандидаты на пост главного тренера «Детройта» по версии The Athletic.
Российские специалисты, завоевавшие с «Ред Уингс» 3 Кубка Стэнли в качестве игроков, попали в список потенциальных преемников Джеффа Блэшилла.
«Детройт» решил не продлевать контракт со специалистом после завершения регулярного чемпионата НХЛ.
Сергей Федоров вчера стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ЦСКА, а Игорь Ларионов сегодня возглавил «Торпедо».
«Несмотря на статус члена Зала славы и одного из лучших игроков в истории команды, номер Сергея Федорова до сих пор не выведен клубом из обращения.
Со Стивом Айзерманом (генеральным менеджером «Детройта» – прим. Sports.ru) работают многие его бывшие одноклубники, и возвращение одного из них, только что выигравшего титул, было бы чертовски хорошей следующей главой.
Тренерская философия Ларионова, которую он высказывал в интервью, а также его игровая карьера сделали его популярным среди фанатов «Детройта» – говорится в материале The Athletic.
В статье названы и другие кандидаты – ассистент главного тренера «Айлендерс» Лэйн Ламберт, главный тренер фарм-клуба «Тампы» Бенуа Гру и двукратный чемпион мира со сборной Швеции Рикард Гренборг.