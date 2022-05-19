Федоров признан лучшим тренером сезона КХЛ. Он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА

определила лучшего тренера минувшего сезона.

Награду получил 52-летний главный тренер ЦСКА .

В своем дебютном сезоне в качестве тренера Федоров выиграл Кубок Гагарина с московским клубом.

«Хочу сказать огромное спасибо нашему лидеру – председателю наблюдательного совета ЦСКА Игорю Ивановичу Сечину, всему набсовету за решение, которое было принято в короткие сроки.

Хочется поблагодарить весь тренерский штаб, который работал со мной в этом году, ребята сделали отличную тяжелую работу, ввели меня в курс дела.

Спасибо команде ЦСКА – шаг за шагом, смена за сменой, игра за игрой. Парни, вы молодцы.

Также спасибо болельщикам. Мы вас слышали, видели и ощущали на всех аренах нашей родины», – сказал главный тренер ЦСКА.