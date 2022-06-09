Ярослав Люзенков возглавил «Локо»

«Локомотив» объявил об изменениях в тренерском штабе «Локо».

Главным тренером молодежной команды назначен Ярослав Люзенков.

На уровне он работал с «Сибирскими Снайперами» и МХК «Динамо». С новосибирской командой в 2016 году он стал бронзовым призером Париматч Молодежной хоккейной лиги, с московской – выиграл Кубок Харламова в 2021 году.

Тренерский штаб также пополнил Эдуард Волков, работавший вместе с Люзенковым в «Сибирских Снайперах» и «Динамо».

Тренер вратарей продолжит работу в «Локо».

Игорь Меляков, ранее занимавший пост главного тренера «Локо», перешел на должность старшего тренера в СДЮШОР «Локомотив-2004».