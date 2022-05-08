Лихачев об игре в Канаде: «С удовольствием поехал бы обратно спустя какое-то время. Но сейчас все мысли о Ярославле. Буду стараться пробиваться в «Локомотив»

Ярослав Лихачев подвел итоги сезона, а также рассказал о своих кумирах.

Нападающий был признан самым ценным игроком Париматч Молодежной хоккейной лиги в сезоне-2021/22.

– Как вам кажется, за счет чего так провели столь успешный сезон?

– За счет команды, за счет тренерского штаба. Было доверие. Сразу же, как приехал, старался быстрее адаптироваться, привыкнуть к стилю. И ближе к Новому году уже почувствовал свою игру, старался только наращивать свой темп. Приехал, когда команда уже провела 15 матчей в сезоне. И потом я вписался в нее.

– Вы же приехали из Северной Америки?

– Да, вернулся из Канады. Три года выступал в юниорской лиге Квебека. Жил в Монреале, играл в молодежной команде «Армада». В прошедшем сезоне принял решение вернуться в Ярославль.

– Как вам период за океаном?

– Все было на высшем уровне, ни капельки не жалею, что поехал туда. С удовольствием поехал бы обратно спустя какое-то время. Но сейчас все мысли о Ярославле. Буду стараться играть здесь и пробиваться как можно дальше – в главную команду, в «Локомотив», в КХЛ.

– Ждете вызова на летние сборы в основную команду «Локомотива»?

– Да, сейчас будет две недели отдыха, потом буду готовиться два месяца к предсезонке. Дальше буду проходить предсезонку с «Локомотивом», готовиться к чемпионату и пытаться пробиться в КХЛ.

– А у вас были кумиры в детстве среди звезд?

– На данный момент это Никита Гусев и Артемий Панарин. А если заглянуть чуть-чуть назад, то мне очень нравился Алексей Яшин, – сказал нападающий «Локо».