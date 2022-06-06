Юров – 12-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера, Минтюков – 25-й, Мирошниченко – 28-й

Данила Юров занял 12-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера.
Журналист The Athletic представил свою версию топ-100 драфта.
Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.
В топ-100 вошли восемь игроков из России.
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
3. н Логан Кули (USNTDP, США)
4. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
5. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
6. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
7. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
8. н Брэд Ламберт («Пеликанс», Финляндия)
9. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
10. н Исаак Ховард (USNTDP, США)
...12. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
...25. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
...28. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
...65. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)
66. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)
...89. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)
90. н. Виктор Неучев («Авто», МХЛ)
91. з Владимир Грудинин («Красная Армия», МХЛ)