Юров – 12-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера, Минтюков – 25-й, Мирошниченко – 28-й

Данила Юров занял 12-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера.

Журналист The Athletic представил свою версию топ-100 драфта.

Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

В топ-100 вошли восемь игроков из России.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. з Шимон Немец ( , Словакия)

3. н Логан Кули (USNTDP, США)

4. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

5. н Юрай Слафковски ( , Финляндия)

Давид Иржичек ( , Чехия)

7. н Йоаким Кемелл ( , Финляндия)

Брэд Ламберт ( , Финляндия)

9. н Юнатан Леккеримяки ( , Швеция)

10. н Исаак Ховард (USNTDP, США)

...12. н Данила Юров ( , )

...25. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...28. н Иван Мирошниченко ( , )

...65. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)

66. н Александр Перевалов ( , )

...89. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)

90. н. Виктор Неучев («Авто», МХЛ)

91. з Владимир Грудинин («Красная Армия», МХЛ)