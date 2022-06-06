Юров – 12-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера, Минтюков – 25-й, Мирошниченко – 28-й

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Данила Юров занял 12-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера.

Журналист The Athletic представил свою версию топ-100 драфта.

Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

В топ-100 вошли восемь игроков из России.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

3. н Логан Кули (USNTDP, США)

4. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

5. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)

6. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

7. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)

8. н Брэд Ламберт («Пеликанс», Финляндия)

9. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

10. н Исаак Ховард (USNTDP, США)

...12. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)

...25. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...28. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)

...65. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)

66. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)

...89. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)

90. н. Виктор Неучев («Авто», МХЛ)

91. з Владимир Грудинин («Красная Армия», МХЛ)

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