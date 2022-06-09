Вайсфельд о том, что «Авангард» предлагает Ткачеву 80 млн рублей: «Он элитный игрок по меркам КХЛ. Сейчас на рынке нет россиян сильнее»

Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе Владимира Ткачева в «Авангард».

Ранее появилась информация о том, что клуб предлагает нападающему 80 млн рублей за сезон, не считая бонусов.

«Я бы хотел разложить этот вопрос на несколько составляющих. Во-первых, оголтело верить слухам о предлагаемой «Авангардом» зарплате Владимиру я бы не стал, потому что кроме клуба и игрока никто не знает, какая сумма фигурирует в действительности.

Но даже если и так, то Ткачев – элитный игрок по меркам КХЛ, и в том, что ему дают такие деньги, ничего удивительного нет. Тем более, что сейчас никого из россиян сильнее него на рынке игроков нет.

Если мне память не изменяет, то из СКА в он уезжал в статусе лучшего бомбардира команды на протяжении двух сезонов. Да, мы не знаем, в каком Владимир сейчас состоянии после Северной Америки и выступления в . Но ведь и по Радулову, к примеру, тоже нет никакой ясности, но ни у кого не возникает желания раскритиковать сумму его контракта в Казани.

Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат СКА? Думаю, что будет совсем не просто договориться со СКА. Дело тут и в сумме компенсации – она должна быть очень серьезной, и в том, какие вообще планы у питерского клуба на хоккеиста.

Может, в считают, что Ткачев – не кубковый игрок, и готовы расстаться, а, может, наоборот, ни в коем случае не намерены терять форварда. Но это знает только Роман Ротенберг», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .