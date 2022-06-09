Новиков об «Авангарде»: «Игрового наследства от Хартли осталось немного. Рябыкину нужно найти что-то свое. Впереди тяжелый сезон»

Заслуженный тренер РФ Юрий Новиков оценил перспективы в новом сезоне.

– У нас в прессе много критиковали Хартли, но надо признать, что в плане результата он сработал. Теперь увидим, сработал ли в плане игрового наследия.

– Сомнения есть?

– Есть. Омск правильно сделал, что заменил Хартли именно Рябыкиным. Тот долго работал в штабе канадца, знаковая фигура для Омска. Рябыкин даже с закрытыми глазами найдет раздевалку «Авангарда» – по запаху. Это очень важный момент.

Но новому тренеру нужно не повторить старого, а, взяв у него все лучшее, найти что-то свое. Вот что самое сложное. Особенно если учесть, что игрового наследства от Хартли осталось немного. Есть кадровые проблемы.

– Канадец не наигрывал молодежь?

– Скорее у Омска нет костяка. Хартли по максимуму выжимал все из легионеров и ветеранов типа Емелина. Многие ушли, а на рынке своего Шипачева или Радулова Омск не нашел. Так что Рябыкин, в отличие от того же Знарка, пока без козырей.

Сегодня в нашем хоккее ключевая фигура – менеджер. Они лучше всех одеты, у них эффектно завязаны галстуки, в стаканах – крепкий кофе, а иногда и что-то погорячее. Но не все к этим внешним эффектам добавляют внутренние. Смотрю на состав «Авангарда» и понимаю, что впереди у Омска тяжелый сезон.

– Кто для вас фаворит чемпионата-2022/23?

– Думаю, нас ждет очень честный сезон. Легионерский фактор будет снивелирован, многое решит внутренняя работа. Те, у кого есть клубная пирамида, обязательно выстрелят. Те, кто пьют кофе, попадут в молоко, – сказал Новиков.