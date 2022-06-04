«Авангард» предлагает Ткачеву 80 млн рублей за сезон, не считая бонусов. Еще нужно договориться со СКА (Дмитрий Ерыкалов)

«Авангард» предлагает 80 млн рублей за сезон, не считая бонусов.

Об этом сообщает журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов. Права на 26-летнего игрока фарм-клуба в находятся у .

«Примет ли Ткачев этот контракт – большой вопрос. А главное, что СКА должен придумать адекватную компенсацию.

Он не просто так оставался до конца сезона в », – написал журналист в телеграм-канале.

Ерыкалов о переходе Ткачева в «Авангард»: «Еще один фейк «Матча». Контракта на данный момент нет, есть интерес»