«Авангард» предлагает Ткачеву 80 млн рублей за сезон, не считая бонусов. Еще нужно договориться со СКА (Дмитрий Ерыкалов)

Теги Авангард СКА возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ АХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

«Авангард» предлагает Владимиру Ткачеву 80 млн рублей за сезон, не считая бонусов.

Об этом сообщает журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов. Права на 26-летнего игрока фарм-клуба «Лос-Анджелеса» в КХЛ находятся у СКА

«Примет ли Ткачев этот контракт – большой вопрос. А главное, что СКА должен придумать адекватную компенсацию.

Он не просто так оставался до конца сезона в АХЛ», – написал журналист в телеграм-канале. 

Ерыкалов о переходе Ткачева в «Авангард»: «Еще один фейк «Матча». Контракта на данный момент нет, есть интерес»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные