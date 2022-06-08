«Даллас» продлил контракт с защитником Петровичем. В 2021 году им интересовался «Авангард»

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«Даллас» продлил контракт с защитником Петровичем на год.

Новое соглашение с 30-летним канадцем является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, АХЛ – 350 тысяч. 

В этом сезоне Александер Петрович провел 71 матч за фарм-клуб «Старс» в АХЛ, набрав 19 (5+14) очков при 73 минутах штрафа. Также провел 2 матча в Кубке Колдера. 

Ранее защитник выступал за «Флориду» и «Эдмонтон». В его активе 263 матча в НХЛ и 50 (5+45) очков при 360 минутах штрафа.

В прошлом году сообщалось об интересе к игроку омского «Авангарда». 

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