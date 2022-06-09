Первый тренер Ничушкина о его редких удалениях: «Валера всегда был дисциплинирован в плане игры и силовых приемов»

Первый тренер высказался о том, что игрок редко удаляется в матчах.

В 14 играх текущего плей-офф форвард набрал 4 минуты штрафа.

«В этом плане Ничушкин всегда был очень аккуратен. Он мало удалялся, практически не было драк с его участием. У нас были более агрессивные ребята, но Валера всегда отличался дисциплинированностью в плане игры и применения силовых приемов.

Сразу ли я разглядел в нем потенциал? Если бы мог сразу разглядеть потенциал в ребятах, то стал бы оракулом. Естественно, если ребенку дается что-то от природы, то это всегда заметно. А дальше все должно быть помножено на труд», – сказал Виктор Ветшев.