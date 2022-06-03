Корнилов о Радулове: «Прекрасный шанс для КХЛ создать вокруг Александра интересный продукт, раскрутить его как лицо лиги»

считает, что КХЛ может сделать Александра Радулова лицом лиги.

– В чем причины такой слабой игры Радулова в этом сезоне ?

– Причины могут быть разные. Иногда складывалось впечатление, что вот-вот и Александра наконец прорвет. Но его нерезультативная серия продолжалась и продолжалась.

Может быть, это уже было на уровне психологии. А, может, недолеченная травма. Этот сезон получился для Радулова провальным. И теперь в 36 лет рассчитывать на то, чтобы снова вернуться в НХЛ, уже не приходится.

Контракт с на два года ставит черту под его карьерой в Национальной хоккейной лиге. С одной стороны, она получилось неплохой. С другой, не настолько яркой, насколько бы хотелось самому игроку и нам, российским болельщикам.

– Может ли он перезагрузить свою карьеру в КХЛ? Стать звездой лиги?

– Безусловно, да. Он едет в КХЛ в статусе одной из главных звезд лиги. И я бы еще сказал, что это прекрасный шанс для КХЛ создать вокруг Александра Радулова какой-то интересный продукт, раскрутить его как лицо лиги.

Надеюсь, что ему удастся хорошо влиться в коллектив Олега Знарка. «Ак Барс», конечно, собрал невероятно крутую банду. Но часто бывает, что когда ты собираешь большое количество звездных игроков, не всегда получается добраться до главной цели. Однако Шипачев, Кагарлицкий, Радулов – это сильно.

сделает все возможное, чтобы вернуться к той игре, которую он показывал в лиге до своего отъезда.

В любом случае уровень лиги без большинства легионеров все равно просядет, и поэтому Радулову будет проще влиться в европейский хоккей и стать здесь одним из главных игроков нового сезона, – сказал комментатор «КХЛ ТВ».