Алексей Дементьев: «Радулов и Знарок – два сильных человека, знающих, как добиваться результата. Александру нужен новый вздох, чтобы вернуться на свой уровень»

Алексей Дементьев прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс».
– В последнее время у Радулова не складывалась игра в Северной Америке. Он не мог показать тот результат, который от него ожидали.
В чем причина – сказать сложно. Возможно, определенные разногласия с тренером или проблемы со здоровьем.
Но, однозначно, Радулов – этот тот игрок, который может зажечь своей энергией партнеров и создать проблемы для соперников. Как он будет выглядеть в новом сезоне, сказать сложно.
Надо дождаться, когда начнется чемпионат. Но ему определенно нужен новый вздох, чтобы вернуться на свой уровень.
– Как вы думаете, Олег Знарок способен зажечь эту искру в Радулове?
– Это, пожалуй, самый интересный вопрос. Они знают друг друга, раньше общались, но теперь встречаются в новых условиях.
Все будет зависеть от личного контакта. Тем не менее, это два сильных человека, которые знают, как добиваться результата, – сказал хоккейный агент.
Карьера Радулова – это путь мужика. Делал, что считал нужным, и никого не слушал