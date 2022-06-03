Алексей Дементьев: «Радулов и Знарок – два сильных человека, знающих, как добиваться результата. Александру нужен новый вздох, чтобы вернуться на свой уровень»

Теги Ак Барс Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс».

– В последнее время у Радулова не складывалась игра в Северной Америке. Он не мог показать тот результат, который от него ожидали.

В чем причина – сказать сложно. Возможно, определенные разногласия с тренером или проблемы со здоровьем.

Но, однозначно, Радулов – этот тот игрок, который может зажечь своей энергией партнеров и создать проблемы для соперников. Как он будет выглядеть в новом сезоне, сказать сложно.

Надо дождаться, когда начнется чемпионат. Но ему определенно нужен новый вздох, чтобы вернуться на свой уровень.

– Как вы думаете, Олег Знарок способен зажечь эту искру в Радулове?

– Это, пожалуй, самый интересный вопрос. Они знают друг друга, раньше общались, но теперь встречаются в новых условиях.

Все будет зависеть от личного контакта. Тем не менее, это два сильных человека, которые знают, как добиваться результата, – сказал хоккейный агент.

Карьера Радулова – это путь мужика. Делал, что считал нужным, и никого не слушал

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