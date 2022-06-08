Макдона об эмоциях от матчей против «Рейнджерс»: «Что-то было в первой игре, возможно. Сейчас просто сосредоточен на работе – у «Тампы» отличные шансы на нечто особенное»

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Защитник «Тампы» Райан Макдона поделился ощущениями от матчей против «Рейнджерс».

Американец представлял команду из Нью-Йорка с 2010 по 2018 год, а с 2014-го был ее капитаном. Сейчас клубы встречаются в финале Восточной конференции НХЛ, счет – 2-2.

«Может быть, некоторые из матчей в «Гардене» и были немного эмоциональными. Первая игра, возможно. Но сейчас, на данном этапе серии, я просто сосредоточен на своей работе.

Прямо сейчас мы в самой гуще очередного плей-офф и имеем отличные шансы совершить нечто особенное. Так что мы просто пытаемся сосредоточиться на этом, чтобы стать еще успешнее», – сказал Макдона.

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