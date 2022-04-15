Макдона о Василевском и его замене после 3 голов «Анахайма» за 7 минут: «Он не виноват. Это мы оставили их парней открытыми перед воротами»

Райан Макдона высказался о замене Андрея Василевского в матче с «Анахаймом».
«Тампа» обыграла «Анахайм» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде «молнии» пропустили 3 шайбы подряд при счете 2:0 в свою пользу. Это произошло за 7 минут игрового времени.
При этом 2-ю и 3-ю шайбы игроки «Дакс» забросили с интервалом в 22 секунды. После этого Андрей Василевский (10 сэйвов после 13 бросков) был заменен.
«На самом деле он не виноват. Это мы оставили их парней открытыми перед воротами и позволили им подправлять шайбу.
В таких ситуациях выручить практически невозможно. Они заставили нас заплатить за эти ошибки», – сказал защитник «Лайтнинг».
Добавим, что Василевский был заменен в матче регулярного чемпионата впервые с марта 2018 года.