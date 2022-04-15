Макдона о Василевском и его замене после 3 голов «Анахайма» за 7 минут: «Он не виноват. Это мы оставили их парней открытыми перед воротами»

высказался о замене Андрея Василевского в матче с .

обыграла «Анахайм» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Во втором периоде «молнии» пропустили 3 шайбы подряд при счете 2:0 в свою пользу. Это произошло за 7 минут игрового времени.

При этом 2-ю и 3-ю шайбы игроки «Дакс» забросили с интервалом в 22 секунды. После этого (10 сэйвов после 13 бросков) был заменен.

«На самом деле он не виноват. Это мы оставили их парней открытыми перед воротами и позволили им подправлять шайбу.

В таких ситуациях выручить практически невозможно. Они заставили нас заплатить за эти ошибки», – сказал защитник «Лайтнинг».

Добавим, что Василевский был заменен в матче регулярного чемпионата впервые с марта 2018 года.